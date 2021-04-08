08.04.2021 09:05

В Харькове горел балкон пятиэтажки

Благодаря быстрому сообщению о пожаре и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на другие балконы

7 апреля в 23:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе 5-этажного жилого дома по пр. Героев Сталинграда, 1/7.



К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах и автолестница. На момент прибытия пожарных на балконе квартиры на 2-м этаже горели домашние вещи на площади 3 кв.м.





В 23:24 огонь был локализован, в 23:46 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.