В Харькове горел балкон пятиэтажки

Благодаря быстрому сообщению о пожаре и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на другие балконы
7 апреля в 23:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе 5-этажного жилого дома по пр. Героев Сталинграда, 1/7.
К месту происшествия выехали 2 отделения пожарно-спасательной части ГСЧС на автоцистернах и автолестница. На момент прибытия пожарных на балконе квартиры на 2-м этаже горели домашние вещи на площади 3 кв.м.
В 23:24 огонь был локализован, в 23:46 - ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
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