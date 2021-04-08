На платформе Южного вокзала в Харькове ограбили женщину

Злоумышленником оказался 20-летний ранее судимый житель Харьковской области.
4 апреля в 22:25 сотрудникам полиции поступило сообщение от харьковчанки. Она рассказала, что на железнодорожной платформе Южного вокзала неизвестный мужчина напал на нее, угрожал ножом и отобрал ювелирные украшения и деньги в сумме 200 гривен.
На месте происшествия правоохранители провели осмотр, установили свидетелей и изъяли вещественные доказательства.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, причастного к совершению преступления. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day), который отмечается ежегодно 8 апреля представителями этой нации по всему миру, был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран.
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