Главная Новости Криминал и происшествия На платформе Южного вокзала в Харькове ограбили женщину
08.04.2021  08:42   

На платформе Южного вокзала в Харькове ограбили женщину

Злоумышленником оказался 20-летний ранее судимый житель Харьковской области.



4 апреля в 22:25 сотрудникам полиции поступило сообщение от харьковчанки. Она рассказала, что на железнодорожной платформе Южного вокзала неизвестный мужчина напал на нее, угрожал ножом и отобрал ювелирные украшения и деньги в сумме 200 гривен.

На месте происшествия правоохранители провели осмотр, установили свидетелей и изъяли вещественные доказательства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину, причастного к совершению преступления. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  грабеж, южный вокзал, разбой
 
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