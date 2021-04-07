07.04.2021 19:51

Вышел и исчез: подростка нашли через неделю (ФОТО)

Как выяснилось, подросток находился в гостях у друга.

7 апреля 2021 года в полицию поступило сообщение от жительницы Изюмского района о том, что ее 16-летний сын вечером 1 апреля 2021 года ушел гулять и не вернулся.

Женщина отметила, что все это время пыталась дозвониться сыну на мобильный телефон, но связи с ним не было.

Мать вместе со знакомыми и родственниками искали несовершеннолетнего, но это не принесло результата, и она обратилась в полицию.

Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия.

Приметы подростка сообщили всем патрульным нарядам.

Правоохранители тщательно отрабатывали круг друзей и знакомых мальчика, а также проверили авто - и железнодорожный вокзалы, общественный транспорт.

Уже через несколько часов парня было найдено.

С подростком и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.