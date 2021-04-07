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07.04.2021  19:51   

Вышел и исчез: подростка нашли через неделю (ФОТО)

Как выяснилось, подросток находился в гостях у друга.

7 апреля 2021 года в полицию поступило сообщение от жительницы Изюмского района о том, что ее 16-летний сын вечером 1 апреля 2021 года ушел гулять и не вернулся.
 
Женщина отметила, что все это время пыталась дозвониться сыну на мобильный телефон, но связи с ним не было.
 
Мать вместе со знакомыми и родственниками искали несовершеннолетнего, но это не принесло результата, и она обратилась в полицию.
 
Полицейские незамедлительно начали розыскные мероприятия.
 
Приметы подростка сообщили всем патрульным нарядам.
 
Правоохранители тщательно отрабатывали круг друзей и знакомых мальчика, а также проверили авто - и железнодорожный вокзалы, общественный транспорт.
 
Уже через несколько часов парня было найдено.
 
С подростком и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал подросток, найден, харьков, розыск
 
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