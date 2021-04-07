07.04.2021 11:37

Оттащил тело убитого в сарай и пошел в магазин. На Харьковщине задержали мужчину за убийство односельчанина

В ходе конфликта мужчина ударил ножом своего 43-летнего знакомого, который от полученной травмы скончался. Злоумышленник оттащил тело в сарай и пошел в магазин.

4 апреля полицейским Старосалтовской теробщины поступило сообщение от 35-летнего жителя села Шестаково, Чугуевского района о том, что в сарае по месту жительства он обнаружил тело своего знакомого.

Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что в тот день погибший употреблял спиртные напитки в компании мужчин. В то время, когда хозяин дома уснул, между его гостями произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в поножовщину, в результате которой 32-летний мужчина ударил ножом потерпевшего.

Полицейские офицеры общины разыскали подозреваемого и задержали его.

Правоохранители установили, что злоумышленник уже имеет судимость за аналогичное преступление. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователями начато досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения.