Главная Новости Криминал и происшествия Пьяная поножовщина на автовокзале Краснограда. Четверо пострадавших в больнице
06.04.2021  11:30   

Пьяная поножовщина на автовокзале Краснограда. Четверо пострадавших в больнице

В результате происшествия четверо мужчин в возрасте от 26 до 44 лет получили колото-резаные раны различной степени тяжести. Пострадавших доставили в районную больницу.



Сообщение о драке неизвестных лиц на территории автовокзала в Краснограде поступило в полицию ночью 4 апреля.

Полицейские установили, что мужчина, который нанес гражданам телесные повреждения, скрылся с места происшествия. Получив приметы злоумышленника, полицейские за час установили его личность. Правонарушителем оказался 29-летний житель города Краснограда.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала. Через некоторое время между ними возник конфликт. 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым. К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался унять злоумышленника, на что также получил удар ножом.

Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следственным Красноградского районного отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения или пожизненное лишение свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, поножовщина, красноград
 
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