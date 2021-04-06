06.04.2021 09:48

Стрельба в поезде. В Краснограде спецназ штурмом взял вагон пассажирского поезда Константиновка-Киев (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью 6 апреля на железнодорожной станции г. Красноград в Харьковской области спецназовцы штурмовали купе пассажирского поезда сообщением «Константиновка-Киев» и разоружили двух вооруженных людей, которые устроили перестрелку в купе.

Об этом сообщает Харків Times со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».

«Указанные лица имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.», — говорится в сообщении.

Сообщение об устроивших перестрелку в купе поезда вооруженных людях в дежурную часть Нацполиции Харьковской области поступило в 2:15, сообщается в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области. На предложение покинуть вагон они ответили отказом и закрылись в купе вагона. Пассажиры вагона были эвакуированы, вагон отцеплен от поезда.

В 5:17 злоумышленников задержали. По факту стрельбы открыто уголовное производство.

Из-за происшествия поезд «Константиновка-Киев» задерживается в пути примерно на шесть часов, добавили в «Укрзализныце».

В пресс-службе же областной полиции рассказали, что двое военнослужащих закрылись в купе поезда и устроили стрельбу из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу же заблокировали, пассажиров эвакуировали. Начальник харьковской полиции Андрей Рубель принял решение о привлечении к операции спецназа КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.





В результате четких и слаженных действий спецназовцев злоумышленников удалось задержать в течение нескольких минут. Ими оказались двое военнослужащих, направлявшихся в Киев.



В настоящее время один из них, 30-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С другим правонарушителем сейчас работают следователи. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Однако позже в отделе коммуникации областного "главка" уточнили, что злоумышленниками являются не военнослужащие, а работники фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.