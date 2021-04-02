02.04.2021 13:30

Во время квартирного переезда двое бездомных обворовали харьковчанина

Пока пострадавший во время переезда переносил вещи в квартиру дома по улице Ивана Каркача в Индустриальном районе, злоумышленники завладели его имуществом, оставленным без присмотра у подъезда

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

С сообщением об исчезновении вещей к правоохранителям 1 апреля около 19:00 обратился 41-летний мужчина.



При выезде на место полицейские установили, что злоумышленники завладели двумя детскими велосипедами, тремя самокатами и двумя санками. Принятыми мерами полицейские установили причастность к совершению преступления 41-летней женщины и 56-летнего мужчины без определенного места жительства. Работники полиции обнаружили правонарушителей во время проверки территории возле пункта приема вторсырья.



Похищенные вещи возвращены владельцу.



Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



Досудебное расследование продолжается.