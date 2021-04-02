Главная Новости Криминал и происшествия Во время квартирного переезда двое бездомных обворовали харьковчанина
02.04.2021  13:30   

Во время квартирного переезда двое бездомных обворовали харьковчанина

Пока пострадавший во время переезда переносил вещи в квартиру дома по улице Ивана Каркача в Индустриальном районе, злоумышленники завладели его имуществом, оставленным без присмотра у подъезда

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

С сообщением об исчезновении вещей к правоохранителям 1 апреля около 19:00 обратился 41-летний мужчина.

При выезде на место полицейские установили, что злоумышленники завладели двумя детскими велосипедами, тремя самокатами и двумя санками. Принятыми мерами полицейские установили причастность к совершению преступления 41-летней женщины и 56-летнего мужчины без определенного места жительства. Работники полиции обнаружили правонарушителей во время проверки территории возле пункта приема вторсырья.

Похищенные вещи возвращены владельцу.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  кража, бездомные, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.03 Криминал и происшествия Ограбил офис на 650 тысяч: мужчине объявили о подозрении (ФОТО) 18.03 Криминал и происшествия В Люботине поймали на краже из дома двух рецидивистов 16.03 Криминал и происшествия Провал и бегство воришки на Алексеевке (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 