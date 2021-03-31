31.03.2021 18:41

В Харькове пьяный мужчина размахивал пистолетом и угрожал прохожим (ФОТО)

Случайные свидетели позвонили на линию «102» и экипаж полиции охраны задержали мужчину.

31 марта полицейские роты Управления полиции охраны в Харьковской области получили сообщение на служебный планшет о том, что на улице Роганской гражданин угрожает оружием прохожим. Наряд группы реагирования немедленно направился по указанному адресу.



На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину, который держал в руках предмет, похожий на газовый пистолет. Увидев сотрудников полиции, он бросил оружие на землю. Мужчина ругался и кричал, что он просто прохожий. Свидетели же утверждали, что именно он вел себя агрессивно и угрожал им расправой. Поэтому сотрудники роты полиции охраны задержали подозреваемого и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу .





Газовый пистолет и 4 стартовых патрона изъяты направлены на исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.