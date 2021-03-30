30.03.2021 17:11

Афера на 800 тысяч: ушлого дельца будут судить (ФОТО)

Обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью направлен в суд.

Досудебным расследованием установлено, что госорганизацией на территории Харьковской области в конце 2019 года проведены открытые торги по капитальному и текущему ремонтам кровли помещений. По результатам торгов признано победителем одно из обществ с ограниченной ответственностью.

В дальнейшем между заказчиком и ООО заключено два договора, согласно которым подрядчик обеспечивает выполнение работ согласно сметной документации и в установленный срок.

В дальнейшем директор ООО путем злоупотребления своим служебным положением, достоверно зная, что объемы фактически выполненных ООО указанных работ не соответствуют объемам, определенным по заключенным с заказчиком договорам подряда, проектно – сметной документации и актам выполненных работ к ним, завысил объем фактически выполненных работ, завладев бюджетными денежными средствами на общую сумму почти 800 тыс. грн, причинив тем самым заказчику имущественного ущерба на указанную сумму.

Досудебное расследование проводили сотрудники СВ Слободского ОП ГУНП в Харьковской области по оперативным сопровождением сотрудниками УСБУ в Харьковской области.

Кроме того, прокуратурой заявлен гражданский иск в рамках уголовного производства к директору ООО о взыскании суммы причиненного бюджету ущерба.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Примечание, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.