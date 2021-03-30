Главная Новости Криминал и происшествия На Осколе спасли рыбака в пробитой лодке (ФОТО)
30.03.2021  10:04   

На Осколе спасли рыбака в пробитой лодке (ФОТО)

Чрезвычайное происшествие случилось на р. Оскол, примерно в 4 км от поселка Ковшаровка Купянского района.

29 марта в 13:23 в Службу спасения «101» позвонил 22-летний мужчина, который рассказал, что пробил свою резиновую лодку, находится на островке посреди реки по пояс в воде и не в состоянии самостоятельно добраться до берега.

Ширина реки в том месте была около 40 м, но чтобы выйти на сушу, надо было преодолеть еще около 200-300 м поймы, которая заросла камышом, или грести еще километр до ближайшего пляжа.



К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска.

Прибыв, они развернули спасательную операцию. На двух надувных резиновых лодках сотрудники ГСЧС добрались до парня. К тому времени он уже больше часа находился в холодной воде и успел получить переохлаждение. Однако сильный и молодой организм справился с этим. Чтобы согреться, мужчина попросил спасателей встать на весла на одной из лодок. Таким образом все вместе добрались до берега. После завершения спасательной операции спасенный поехал домой.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  рыбак, гсчс, спаcли, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.03 Криминал и происшествия Двое рыбаков утонули под Харьковом (ФОТО) 25.02 Криминал и происшествия Водолазы подняли со дна реки тело погибшего рыбака, поиски еще одного человека продолжаются (ФОТО) 10.12 Криминал и происшествия Провалился под лед на Салтовке. Стали известны подробности происшествия - ГСЧС
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 