30.03.2021 10:04

На Осколе спасли рыбака в пробитой лодке (ФОТО)

Чрезвычайное происшествие случилось на р. Оскол, примерно в 4 км от поселка Ковшаровка Купянского района.

29 марта в 13:23 в Службу спасения «101» позвонил 22-летний мужчина, который рассказал, что пробил свою резиновую лодку, находится на островке посреди реки по пояс в воде и не в состоянии самостоятельно добраться до берега.

Ширина реки в том месте была около 40 м, но чтобы выйти на сушу, надо было преодолеть еще около 200-300 м поймы, которая заросла камышом, или грести еще километр до ближайшего пляжа.





К месту происшествия немедленно выехали спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части из Купянска.

Прибыв, они развернули спасательную операцию. На двух надувных резиновых лодках сотрудники ГСЧС добрались до парня. К тому времени он уже больше часа находился в холодной воде и успел получить переохлаждение. Однако сильный и молодой организм справился с этим. Чтобы согреться, мужчина попросил спасателей встать на весла на одной из лодок. Таким образом все вместе добрались до берега. После завершения спасательной операции спасенный поехал домой.