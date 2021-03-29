29.03.2021 15:46

Харьковские медики реанимировали 9-месячную девочку, у которой остановилось сердце

Бригада ЭМП 203 в составе врача Ходырева Р.В., фельдшера Миськова А.Н., фельдшера Даниленко Н.Е. и водителя Калугина Ю.И. спасли маленькую девочку от смерти.

Бригада экстренной медицинской помощи получила срочный вызов к 9-месячному ребенку 20 марта в 10:30. Прибыв на место, медики выяснили, что в анамнезе у ребенка были отмечены много сопутствующих патологий, поэтому было принято решение о госпитализации.

Однако, уже в "карете" скорой помощи сердце девочки внезапно остановилось. "Бригада ЭМП начала проведения реанимационных мероприятий и продолжала их до восстановления сердечно-легочной функции", - сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в социальных сетях.

Девочка вместе с мамой сейчас находятся в лечебном учреждении.