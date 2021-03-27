Главная Новости Криминал и происшествия В заброшенном туалете на вокзале нашли недоношенного ребенка (ФОТО)
27.03.2021  11:55   

В заброшенном туалете на вокзале нашли недоношенного ребенка (ФОТО)

41-летняя женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму.

Информация о происшествии поступила в Лозовской районного отдела полиции 27 марта в 6:48. Заявительница сообщила, что в пгт Панютино в яме туалета на станции плачет ребенок.

Фельдшер прибывшей на вызов бригады скорой помощи С. Скотар, не теряя на минуты, самостоятельно сорвал доски на полу туалета и вытащил  ребенка из ямы. Мальчик был завязан в пакет, вокруг шеи - обвита пуповина. После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, живого мальчика с весом 3 кг 300 г, ростом 51 см, 7-8 баллов по шкале Апгар госпитализировали в лечебное учреждение, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении районной больницы.

Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей. В настоящее время злоумышленница находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ребенок, полиция, харьков
 
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