27.03.2021 11:55

В заброшенном туалете на вокзале нашли недоношенного ребенка (ФОТО)

41-летняя женщина родила младенца в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале и выбросила в яму.

Информация о происшествии поступила в Лозовской районного отдела полиции 27 марта в 6:48. Заявительница сообщила, что в пгт Панютино в яме туалета на станции плачет ребенок.

Фельдшер прибывшей на вызов бригады скорой помощи С. Скотар, не теряя на минуты, самостоятельно сорвал доски на полу туалета и вытащил ребенка из ямы. Мальчик был завязан в пакет, вокруг шеи - обвита пуповина. После осмотра и оказания экстренной медицинской помощи, живого мальчика с весом 3 кг 300 г, ростом 51 см, 7-8 баллов по шкале Апгар госпитализировали в лечебное учреждение, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Сейчас ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении районной больницы.



Полицейские установили личность матери мальчика. Женщине 41 год. У нее есть муж и четверо детей. В настоящее время злоумышленница находится в больнице.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



