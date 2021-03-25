25.03.2021 12:01

Насильника и убийцу 93-летней женщины приговорили к пожизненному заключению

Червонозаводский районный суд Харькова признал мужчину виновным в убийстве, совмещенном с изнасилованием (п. П. 10, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 УК Украины), и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В октябре 2019 года 62-летний мужчина, ранее судимый за убийство и изнасилование, остался в доме наедине с пожилой женщиной и начал ее избивать. Преступник нанес потерпевшей множественные удары кулаками в лицо, грудную клетку, а потом изнасиловал. В результате полученных травм потерпевшая скончалась.



Во время судебного разбирательства мужчина свою вину не признавал. Однако доказательств, предоставленных стороной обвинения, оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора.



Приговором Червонозаводского районного суда города Харькова мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений-преступлений и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Приговор суда вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.