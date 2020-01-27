27.01.2020 15:49

Напился, изнасиловал и убил старушку: нелюдь ждет суда

Мужчине, забившему насмерть 93-летнюю женщину, светит пожизненное заключение.



//zik.ua

Харьковской местной прокуратурой № 5 направлен в суд обвинительный акт в отношении 61-летнего мужчины, который изнасиловал и убил 93-летнюю женщину (п. п. 10, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 УК Украины).

В октябре 2019 злоумышленник, которого раньше осуждали за умышленное убийство, распивал спиртные напитки с сыном потерпевшей по месту жительства последних.

Оставшись наедине с бабушкой, по состоянию здоровья прикованной к постели, указанный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ей многочисленные удары руками в область лица, грудной клетки и шеи, после чего ее изнасиловал. Потерпевшая в результате полученных травм скончалась, не приходя в сознание.

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенка, в суд для рассмотрения по существу направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, который обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п. п. 10, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152 УК Украины - умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство, и изнасилование совершенное повторно, повлекшее тяжкие последствия.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.