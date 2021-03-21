Патрульные "на горячем" задержали закладчика наркотических веществ (ФОТО)

Харьковские патрульные поймали распространителя наркотических веществ.
Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Харьковской области.
20 марта около 16 часов на проспекте Юбилейном внимание патрульных привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал фото на телефон.
Полицейские обратились к гражданину. Во время общения человек заметно нервничал. Впоследствии он сообщил, что с собой свертки, по его словам, с наркотическими веществами. Также мужчина сказал, что эти свертки он распространяет через так называемые "закладки".
На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей у гражданина следователями было обнаружено и изъято 32 свертка с веществами синтетического и растительного происхождения.
Все обстоятельства будут устанавливать следователи.
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