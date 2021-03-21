21.03.2021 10:48

Патрульные "на горячем" задержали закладчика наркотических веществ (ФОТО)

Харьковские патрульные поймали распространителя наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Харьковской области.

20 марта около 16 часов на проспекте Юбилейном внимание патрульных привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал фото на телефон.



Полицейские обратились к гражданину. Во время общения человек заметно нервничал. Впоследствии он сообщил, что с собой свертки, по его словам, с наркотическими веществами. Также мужчина сказал, что эти свертки он распространяет через так называемые "закладки".



На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей у гражданина следователями было обнаружено и изъято 32 свертка с веществами синтетического и растительного происхождения.



Все обстоятельства будут устанавливать следователи.