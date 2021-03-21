Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные "на горячем" задержали закладчика наркотических веществ (ФОТО)
21.03.2021  10:48   

Патрульные "на горячем" задержали закладчика наркотических веществ (ФОТО)

Харьковские патрульные поймали распространителя наркотических веществ.

Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Харьковской области.

20 марта около 16 часов на проспекте Юбилейном внимание патрульных привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал фото на телефон.

Полицейские обратились к гражданину. Во время общения человек заметно нервничал. Впоследствии он сообщил, что с собой свертки, по его словам, с наркотическими веществами. Также мужчина сказал, что эти свертки он распространяет через так называемые "закладки".

На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей у гражданина следователями было обнаружено и изъято 32 свертка с веществами синтетического и растительного происхождения.

Все обстоятельства будут устанавливать следователи.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  закладчик, полиция, наркотики
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.01 Криминал и происшествия Закладчика взяли под стражу: суд определил меру пресечения рецидивисту 13.01 Криминал и происшествия В Харькове поймали закладчика 30.12 Криминал и происшествия Суд вынес приговор «закладчику»: 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 