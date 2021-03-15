Пьяный водитель пытался дать харьковским патрульным взятку в 10 000 гривен

Харьковские патрульные, за ночную смену, зафиксировали 3 факта дачи неправомерной выгоды правоохранителям.
Так, 15 марта, ночью за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль Daewoo. Происшествие случилось на проспекте Героев Сталинграда.
Во время общения с водителем инспекторы обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Нарушителю было сообщено, к нему будут составлены соответствующие административные материалы. После чего мужчина предложил инспекторам 10 000 гривен.
На предупреждение об уголовной ответственности за предоставление взятки должностному лицу гражданин не реагировал, поэтому нарушитель был задержан, а на места вызвана следственно-оперативная группа.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП.
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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