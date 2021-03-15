Обманным путем доставал рецепты на "метадон". Судимый наркоман пойдет под суд

15.03.2021 13:00

Наркозависимый человек стал на учет в пяти медцентрах и незаконно получал рецепты на приобретение наркотических лекарственных препаратов. Правоохранители разоблачили правонарушителя в 58 эпизодах преступной деятельности.

Наркозалежний чоловік став на облік у 5 медцентрах та незаконно отримував рецепти на придбання наркотичних лікарських препаратів. Правоохоронці викрили правопорушника у 58 епізодах злочинної діяльності.

Зловмисником виявився 45-річний безробітний мешканець Куп’янського району, раніше судимий за наркозлочини.

В ході досудового розслідування слідчі Куп’янського районного відділу поліції встановили, що протягом 2020 року чоловік звертався до різних медичних центрів Києва зі скаргами на наявність залежності від опіоїдів. При зверненні до медзакладу громадянин був попереджений про кримінальну відповідальність за немедичне поводження з наркозасобом та про заборону на час лікування звертатися до іншого медичного закладу, де можна отримати призначення наркотичних препаратів. Незважаючи на застереження, зловмисник пройшов діагностичне обстеження і став на відповідний облік у 5 медзакладах. Таким чином, у кожному з центрів він отримував рецепти на придбання добової дози, а саме 40 таблеток «метадону». В подальшому зловмисник купував наркозасіб, обіг якого обмежений, у різних аптеках Києва та перевозив до місця свого мешкання, де розпоряджався ним на власний розсуд.

Правоохоронці також встановили 4 факти збуту громадянином наркотичних засобів.

Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

11 березня слідчі скерували кримінальне провадження на розгляд до суду.