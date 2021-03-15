Обманным путем доставал рецепты на "метадон". Судимый наркоман пойдет под суд

Наркозависимый человек стал на учет в пяти медцентрах и незаконно получал рецепты на приобретение наркотических лекарственных препаратов. Правоохранители разоблачили правонарушителя в 58 эпизодах преступной деятельности.
Наркозалежний чоловік став на облік у 5 медцентрах та незаконно отримував рецепти на придбання наркотичних лікарських препаратів. Правоохоронці викрили правопорушника у 58 епізодах злочинної діяльності.
Зловмисником виявився 45-річний безробітний мешканець Куп’янського району, раніше судимий за наркозлочини.
В ході досудового розслідування слідчі Куп’янського районного відділу поліції встановили, що протягом 2020 року чоловік звертався до різних медичних центрів Києва зі скаргами на наявність залежності від опіоїдів. При зверненні до медзакладу громадянин був попереджений про кримінальну відповідальність за немедичне поводження з наркозасобом та про заборону на час лікування звертатися до іншого медичного закладу, де можна отримати призначення наркотичних препаратів. Незважаючи на застереження, зловмисник пройшов діагностичне обстеження і став на відповідний облік у 5 медзакладах. Таким чином, у кожному з центрів він отримував рецепти на придбання добової дози, а саме 40 таблеток «метадону». В подальшому зловмисник купував наркозасіб, обіг якого обмежений, у різних аптеках Києва та перевозив до місця свого мешкання, де розпоряджався ним на власний розсуд.
Правоохоронці також встановили 4 факти збуту громадянином наркотичних засобів.
Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
11 березня слідчі скерували кримінальне провадження на розгляд до суду.© Харківська область: http://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/slidchi-xarkivshhini-skeruvali-do-sudu-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-nezakonnogo-zavolodinnya-narkotichnimi-zasobami/
Наркозалежний чоловік став на облік у 5 медцентрах та незаконно отримував рецепти на придбання наркотичних лікарських препаратів. Правоохоронці викрили правопорушника у 58 епізодах злочинної діяльності.
Зловмисником виявився 45-річний безробітний мешканець Куп’янського району, раніше судимий за наркозлочини.
В ході досудового розслідування слідчі Куп’янського районного відділу поліції встановили, що протягом 2020 року чоловік звертався до різних медичних центрів Києва зі скаргами на наявність залежності від опіоїдів. При зверненні до медзакладу громадянин був попереджений про кримінальну відповідальність за немедичне поводження з наркозасобом та про заборону на час лікування звертатися до іншого медичного закладу, де можна отримати призначення наркотичних препаратів. Незважаючи на застереження, зловмисник пройшов діагностичне обстеження і став на відповідний облік у 5 медзакладах. Таким чином, у кожному з центрів він отримував рецепти на придбання добової дози, а саме 40 таблеток «метадону». В подальшому зловмисник купував наркозасіб, обіг якого обмежений, у різних аптеках Києва та перевозив до місця свого мешкання, де розпоряджався ним на власний розсуд.
Правоохоронці також встановили 4 факти збуту громадянином наркотичних засобів.
Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
11 березня слідчі скерували кримінальне провадження на розгляд до суду.© Харківська область: http://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/slidchi-xarkivshhini-skeruvali-do-sudu-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-nezakonnogo-zavolodinnya-narkotichnimi-zasobami/
Наркозалежний чоловік став на облік у 5 медцентрах та незаконно отримував рецепти на придбання наркотичних лікарських препаратів. Правоохоронці викрили правопорушника у 58 епізодах злочинної діяльності.
Зловмисником виявився 45-річний безробітний мешканець Куп’янського району, раніше судимий за наркозлочини.
В ході досудового розслідування слідчі Куп’янського районного відділу поліції встановили, що протягом 2020 року чоловік звертався до різних медичних центрів Києва зі скаргами на наявність залежності від опіоїдів. При зверненні до медзакладу громадянин був попереджений про кримінальну відповідальність за немедичне поводження з наркозасобом та про заборону на час лікування звертатися до іншого медичного закладу, де можна отримати призначення наркотичних препаратів. Незважаючи на застереження, зловмисник пройшов діагностичне обстеження і став на відповідний облік у 5 медзакладах. Таким чином, у кожному з центрів він отримував рецепти на придбання добової дози, а саме 40 таблеток «метадону». В подальшому зловмисник купував наркозасіб, обіг якого обмежений, у різних аптеках Києва та перевозив до місця свого мешкання, де розпоряджався ним на власний розсуд.
Правоохоронці також встановили 4 факти збуту громадянином наркотичних засобів.
Зловмиснику було повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
11 березня слідчі скерували кримінальне провадження на розгляд до суду.© Харківська область: http://hk.npu.gov.ua/news/narkozlochini/slidchi-xarkivshhini-skeruvali-do-sudu-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-nezakonnogo-zavolodinnya-narkotichnimi-zasobami/
Как сообщили в областной полиции, злоумышленником оказался 45-летний безработный житель Купянского района, ранее судимый за наркопреступления.
Следователи Купянского райотдела полиции установили, что в течение 2020 года человек обращался в различные медицинские центры Киева с жалобами на наличие зависимости от опиоидов. При обращении в медучреждение гражданин был предупрежден об уголовной ответственности за немедицинское обращение наркосредств и о запрете на время лечения обращаться в другие медучреждения, где можно получить назначения наркопрепаратов. Тем не менее злоумышленник прошел диагностическое обследование и стал на соответствующий учет еще в пяти медучреждениях.
Таким образом, в каждом из центров он получал рецепты на приобретение суточной дозы, а именно 40 таблеток «метадона». В дальнейшем злоумышленник покупал этот препарат в разных аптеках Киева и перевозил к месту своего проживания, где распоряжался им по своему усмотрению.
Правоохранители также установили 4 факта сбыта гражданином наркотических средств.
Злоумышленнику было сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 308 (похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
11 марта следователи направили уголовное производство на рассмотрение в суд.
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