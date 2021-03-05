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05.03.2021  14:29   

Харьковские патрульные "сумели найти правильный подход к Телеграм-каналу" и вернули автомобильные номера хозяйке

Сотрудники полиции оперативно вернули харьковчанке украденные госномера на автомобиль.

Об этом сообщила сама хозяйка на своей странице в Фейсбук.

Утром, 5 марта, ничего не подозревающая женщина подошла к своему авто и обнаружила пропажу госномеров на своем транспортном средстве. Не долго думая набрала "102", сообщила о происшествии и стала ожидать патрульную полицию.

Со слов Елены, к приезду патрульных она обнаружили в зип-пакетике маленькую аккуратную записочку, "куда писать, если она захочет номера обратно".

Подъехавшие ребята-патрульные по опыту предыдущих случаев обследовали все известные места, где мошенники обычно прячут номера. Во время поисков к ним подошел еще один пострадавший, он уже обошёл все вокруг в поисках своих номеров, записку тоже получил.

Тогда молодые правоохранители решили написать на указанный в записке Телеграм-канал. Хозяйка авто не знает, что ребята написали, но вскоре пришло сообщение, в котором мошенник указал, где спрятал номера.

В 500 метрах от авто под бетонной плитой полицейские нашли украденные номера и вернули хозяйке.

Через некоторое время Елена получила сообщение на Телеграм: "ну не будь жлoбoм!!! Хоть соточку скинь"

Ранее сообщалось, что инспектор Управления патрульной полиции получал неправомерную выгоду за предоставление владельцам транспортных средств поддельных свидетельств о регистрации транспортного средства и таблички регистрационных государственных номеров для дальнейшего беспрепятственного передвижения на территории Украины.

Тэги:  патрульная полиция, харьков, кража номеров
 
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