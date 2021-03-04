04.03.2021 11:21

Метиловый коньяк. За смерть 3-х человек женщине грозит 5 лет тюрьмы

Изюмский горрайонный суд Харьковской области признал виновным женщину по факту незаконного изготовления, хранения, сбыта суррогатного алкоголя, которое привело к отравлению и смерти лиц.

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Как сообщили в областной прокуратуре, в 2016 году злоумышленница через интернет приобрела и в дальнейшем перепродала другому лицу суррогатный коньяк, изготовленный из метилового спирта. 5-литровую емкость она продала за 225 гривен.

В дальнейшем мужчина реализовал алкоголь в своем магазине 7 покупателям. После употребления все они получили отравление, трое из них скончались.

Приговором Изюмского горрайонного суда Харьковской области от 23.02.2021 года женщину признали виновной по ч. 3 ст. 204 УК Украины и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Одновременно с этим, судом удовлетворены исковые требования потерпевших: о возмещении материального ущерба на общую сумму почти 54 тыс. грн и морального вреда на общую сумму 2 млн грн.