Пьяный водитель подрался с полицией (ВИДЕО)

Нарушителя останавливали два раза.
О происшествии сообщили в местных пабликах.
Вечером 3 марта на проспекте Гагарина патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем и тремя нетрезвыми пассажирами, сообщил телеграм-канал ТруХа.
Драгер показал 2,2 промилле, на водителя составили протокол и запретили передвигаться. Тот сказал, что сейчас приедет трезвый водитель и отвезёт машину.
Патрульные уехали, а автомобиль двинулся дальше.
На проспекте Гагарина их остановил другой экипаж. Водитель заявил, что на него уже составили протокол за нетрезвое вождение и что ему срочно нужно доехать до Новой Водолаги. Между патрульными и компанией из автомобиля завязалась драка, в результате на нарушителей составили протокол по статье 130, часть 2.
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
В результате прохождения через территорию Украины юго-западного циклона Gerd, в Харькове ожидается ухудшение погоды. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем умеренные осадки (дождь, мокрый снег).
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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