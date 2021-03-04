04.03.2021 09:31

Пьяный водитель подрался с полицией (ВИДЕО)

Нарушителя останавливали два раза.

О происшествии сообщили в местных пабликах.

Вечером 3 марта на проспекте Гагарина патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем и тремя нетрезвыми пассажирами, сообщил телеграм-канал ТруХа.

Драгер показал 2,2 промилле, на водителя составили протокол и запретили передвигаться. Тот сказал, что сейчас приедет трезвый водитель и отвезёт машину.

Патрульные уехали, а автомобиль двинулся дальше.



На проспекте Гагарина их остановил другой экипаж. Водитель заявил, что на него уже составили протокол за нетрезвое вождение и что ему срочно нужно доехать до Новой Водолаги. Между патрульными и компанией из автомобиля завязалась драка, в результате на нарушителей составили протокол по статье 130, часть 2.