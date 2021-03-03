Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом тушили пустующий сарай (ФОТО)
03.03.2021  11:49   

Под Харьковом тушили пустующий сарай (ФОТО)

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

3 марта в 4:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Ключевом переулке города Люботина.

По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что горит неэксплуатируемая хозяйственная постройка на площади 50 м.кв.

Пожар был быстро локализован в 05:15 и ликвидирован в 07:00.

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Тэги:  пожар, харьков
 
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