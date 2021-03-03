03.03.2021 11:49

Под Харьковом тушили пустующий сарай (ФОТО)

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.

3 марта в 4:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Ключевом переулке города Люботина.



По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что горит неэксплуатируемая хозяйственная постройка на площади 50 м.кв.



Пожар был быстро локализован в 05:15 и ликвидирован в 07:00.



Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.