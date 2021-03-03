Под Харьковом тушили пустующий сарай (ФОТО)

Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
3 марта в 4:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Ключевом переулке города Люботина.
По прибытию пожарных на место происшествия было установлено, что горит неэксплуатируемая хозяйственная постройка на площади 50 м.кв.
Пожар был быстро локализован в 05:15 и ликвидирован в 07:00.
Вероятная причина пожара и ущерб устанавливаются.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
влажность:
давление:
ветер: