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01.03.2021  17:32   

ДТП: Разбиты легковушки в дуэли за перекресток

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на печально известном харьковском перекрестке - ДТП.

В авврию на пересечении  Библика и Потоцкого попали две легковушки .

По предвартелной информации  все целы, кроме машин.

 

Тэги:  дтп, авария, харков
 
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