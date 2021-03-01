ДТП: Разбиты легковушки в дуэли за перекресток

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на печально известном харьковском перекрестке - ДТП.
В авврию на пересечении Библика и Потоцкого попали две легковушки .
По предвартелной информации все целы, кроме машин.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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