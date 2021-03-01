01.03.2021 15:07

Правоохранители задержали псевдоминера, терроризировавшего Харьков с 2020 года

Следователи установили причастность злоумышленника к 16 ложным сообщениям о минировании государственных учреждений.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что в ходе досудебного расследования установлено, что 1 марта этого года поступило сообщение о заминировании суда на площади Свободы, 5, а также здания Апелляционного суда, который находится по ул. Героев Небесной Сотни, 36.



В ходе проведения оперативных мероприятий установлена ​​личность мужчины, совершившего указанные уголовные правонарушения.

Полицейские проверили информацию о минировании нескольких объектов в Харькове. Взрывчатые вещества не обнаружены



По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого изъяты средства, с помощью которых совершено правонарушение.



Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения.



Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области и следователи Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области.



Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела и причастность задержанного к минированию административных зданий сервисных центров МВД Харькова в период с ноября 2020 года по настоящее время.