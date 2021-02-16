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16.02.2021  12:40   

Полицейские проверили информацию о минировании нескольких объектов в Харькове. Взрывчатые вещества не обнаружены

При обследовании зданий полицейские не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

 
Сообщение о закладке взрывчатки в двух зданиях на улице Шевченко поступило в полицию 16 февраля около 9:50.
 
В ходе проверки правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию, эвакуировали 105 человек. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  минирование, мвд, сервисные центры, харьков
 
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