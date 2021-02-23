Главная Новости Криминал и происшествия Пьяный водитель Теслы попытался откупиться от патрульных за 5 000 гривен
23.02.2021  11:18   

Пьяный водитель Теслы попытался откупиться от патрульных за 5 000 гривен

В понедельник, 22 февраля около 20:00 к патрульных обратился гражданин и сообщил, что водитель автомобиля Tesla находится за рулем в нетрезвом состоянии. На улице Полтавский шлях патрульные обнаружили и остановили указанный автомобиль.

Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти освидетельствование. Мужчина отказался от данной процедуры и предложил патрульным взятку в сумме 5000 гривен.

Патрульные, неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель не реагировал на предупреждения и положил в карман патрульного 10 купюр номиналом 500 гривен.

Патрульные немедленно вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия .

В конце концов водителю пришлось пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель в медучреждении, результат которого составил 0,68 промилле алкоголя в крови.

На водителя автомобиля Tesla патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП.

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  патрульная полиция, водитель
 
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