Пьяный водитель Теслы попытался откупиться от патрульных за 5 000 гривен

В понедельник, 22 февраля около 20:00 к патрульных обратился гражданин и сообщил, что водитель автомобиля Tesla находится за рулем в нетрезвом состоянии. На улице Полтавский шлях патрульные обнаружили и остановили указанный автомобиль.
Во время общения патрульные обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти освидетельствование. Мужчина отказался от данной процедуры и предложил патрульным взятку в сумме 5000 гривен.
Патрульные, неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель не реагировал на предупреждения и положил в карман патрульного 10 купюр номиналом 500 гривен.
Патрульные немедленно вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия .
В конце концов водителю пришлось пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель в медучреждении, результат которого составил 0,68 промилле алкоголя в крови.
На водителя автомобиля Tesla патрульные составили административный протокол по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КоАП.
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажность:
давление:
ветер: