Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове сгорел Mercedes, припаркованный возле многоэтажки (ФОТО)
23.02.2021  11:07   

В Харькове сгорел Mercedes, припаркованный возле многоэтажки (ФОТО)

Пожар произошел в Московском районе города.

22 февраля в 22:40 на номер «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Героев Труда, 28. Горел автомобиль «Mercedes-124».

К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей во время движения горел моторный отсек и салон на площади около 3 кв.м.

В 22:51 пожар был локализован, а в 23:07 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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