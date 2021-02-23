В Харькове сгорел Mercedes, припаркованный возле многоэтажки (ФОТО)

Пожар произошел в Московском районе города.
22 февраля в 22:40 на номер «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Героев Труда, 28. Горел автомобиль «Mercedes-124».
К месту происшествия выехали отделения службы спасения на автоцистерне. На момент прибытия спасателей во время движения горел моторный отсек и салон на площади около 3 кв.м.
В 22:51 пожар был локализован, а в 23:07 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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