19.02.2021 11:18

За незаконную вырубку деревьев в Ольховке двум мужчинам сообщили о подозрении

Злоумышленники с апреля прошлого года по настоящее время вырубали в лесу в селе Ольховка Харьковского района насаждения для собственного использования.

Разоблачили 52 и 40-летних харьковчан сотрудники отделения полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2.

Нанесенный ими материальный ущерб оценивается в почти 53 тысячи гривен.



18 февраля мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

По санкции статьи им грозит до 5 лет лишения свободы.