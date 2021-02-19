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19.02.2021  11:18   

За незаконную вырубку деревьев в Ольховке двум мужчинам сообщили о подозрении

Злоумышленники с апреля прошлого года по настоящее время вырубали в лесу в селе Ольховка Харьковского района насаждения для собственного использования.

Разоблачили 52 и 40-летних харьковчан сотрудники отделения полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2.

Нанесенный ими материальный ущерб оценивается в почти 53 тысячи гривен.

18 февраля мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.

По санкции статьи им грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, полиция, харьков
 
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