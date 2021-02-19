За незаконную вырубку деревьев в Ольховке двум мужчинам сообщили о подозрении

Злоумышленники с апреля прошлого года по настоящее время вырубали в лесу в селе Ольховка Харьковского района насаждения для собственного использования.
Разоблачили 52 и 40-летних харьковчан сотрудники отделения полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 2.
Нанесенный ими материальный ущерб оценивается в почти 53 тысячи гривен.
18 февраля мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины.
По санкции статьи им грозит до 5 лет лишения свободы.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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