17.02.2021 13:50

Родные искали двое суток, полиция нашла за считанные часы: несовершеннолетнюю вернули домой

Мать девушки обратилась в полицию за помощью, когда самостоятельные поиски не дали результата.

16 февраля около 10:00 в дежурную часть с заявлением об исчезновении дочери обратилась 36-летняя жительница поселка Донец. С 13 февраля родители не знали, где находится их ребенок.



Полицейские сразу начали поиски несовершеннолетней. Приметы пропавшей сообщили всем патрульным нарядам. Правоохранители тщательно отработали круг друзей и знакомых девушки, а также проверили авто- и железнодорожный вокзалы, общественный транспорт. За несколько часов девушку нашли у знакомого парня в городе Балаклее.



С девушкой и ее родителями работники полиции провели профилактическую беседу.