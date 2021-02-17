Главная Новости Криминал и происшествия Родные искали двое суток, полиция нашла за считанные часы: несовершеннолетнюю вернули домой
17.02.2021  13:50   

Родные искали двое суток, полиция нашла за считанные часы: несовершеннолетнюю вернули домой

Мать девушки обратилась в полицию за помощью, когда самостоятельные поиски не дали результата.

16 февраля около 10:00 в дежурную часть с заявлением об исчезновении дочери обратилась 36-летняя жительница поселка Донец. С 13 февраля родители не знали, где находится их ребенок.

Полицейские сразу начали поиски несовершеннолетней. Приметы пропавшей сообщили всем патрульным нарядам. Правоохранители тщательно отработали круг друзей и знакомых девушки, а также проверили авто- и железнодорожный вокзалы, общественный транспорт. За несколько часов девушку нашли у знакомого парня в городе Балаклее.

С девушкой и ее родителями работники полиции провели профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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