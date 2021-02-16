16.02.2021 08:22

Пятерых харьковчан разоблачили в распространении порнографии (ФОТО)

Злоумышленники за деньги сбывали изображения порнографического характера на тематических сайтах в сети Интернет.

Распространителей порнографии выявили во время расследования в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины полицейские установили, что к противоправной деятельности причастны 3 девушки и 2 мужчины в возрасте от 21 до 29 лет.



15 февраля правоохранители провели четыре обыска по адресам проживания правонарушителей и по совместительству - местами, где они распространяли порнографические изображения.



Во время обысков полицейские изъяли персональные компьютеры, ноутбук, штативы с веб-камерами и другое имущество, черновые записи с полученными доходами от преступной деятельности.



В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении. Согласно санкции статьи им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.



Следствие продолжается.