Пятерых харьковчан разоблачили в распространении порнографии (ФОТО)

Злоумышленники за деньги сбывали изображения порнографического характера на тематических сайтах в сети Интернет.
Распространителей порнографии выявили во время расследования в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины полицейские установили, что к противоправной деятельности причастны 3 девушки и 2 мужчины в возрасте от 21 до 29 лет.
15 февраля правоохранители провели четыре обыска по адресам проживания правонарушителей и по совместительству - местами, где они распространяли порнографические изображения.
Во время обысков полицейские изъяли персональные компьютеры, ноутбук, штативы с веб-камерами и другое имущество, черновые записи с полученными доходами от преступной деятельности.
В настоящее время решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении. Согласно санкции статьи им грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Следствие продолжается.
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