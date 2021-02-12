12.02.2021 15:50

Харьковчанин цинично "обчистил" дом своего соседа в Холодногорском районе (ФОТО)

33-летний местный житель разбил окно, повредил входную дверь, после чего проник в частный дом и почти всю ночь переносил технику к себе. Утром 11 февраля действия мужчины заметили соседи и сообщили по спецлинии полиции «102».

Наряд реагирования роты Управления полиции охраны в Харьковской области получил сообщение на служебный планшет и немедленно отправился на место совершения правонарушения.

"Хоть мы и находились в 11 километрах от указанного адреса, все же смогли прибыть оперативно. На месте происшествия увидели разбитое окно и открытую входную дверь. Немедленно перекрыли все входы и выходы, дождались приезда владельца жилья. Зашли в помещение, осмотрели каждую из комнат, посторонних лиц не обнаружили. На место также прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 3, после чего мы вместе начали отрабатывать прилегающую территорию", - рассказал старший группы реагирования Артем Алексеев.

Полицейские оперативно установили личность предполагаемого вора. Злоумышленником оказался 33-летний ранее судимый за кражи мужчина, который живет неподалеку от обворованного дома.

Как оказалось, в ту ночь подозреваемый воспользовался отсутствием хозяев и проник в чужое домовладение. Мужчина перенес в свое жилище газонокосилку, 6 металлических радиаторов отопления, газовый котел и холодильник. Свой поступок он объяснил тяжелым материальным положением.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.