За попытку обокрасть частный дом будут судить вора-рецидивиста

Злоумышленник успел завладеть бытовыми приборами, но был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.
Сегодня дела могут даваться неожиданно легко. Через день-другой от этой легкости не останется и следа, так что потратьте время с пользой, на самое важное.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
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