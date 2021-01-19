19.01.2021 17:20

За попытку обокрасть частный дом будут судить вора-рецидивиста

Злоумышленник успел завладеть бытовыми приборами, но был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

18 января, около 00:30, в полицию поступило сообщение о том, что в частный дом на Петренковском проезде проник неизвестный.

Прибыв на место вызова следственно-оперативная группа обнаружила неизвестного. Оказалось, злоумышленник перелез через ворота и через окно попал в дом, в котором временно никто не проживает. Там он успел завладеть бытовыми приборами, но был оперативно задержан полицейскими на месте преступления. Злоумышленником оказался неоднократно судимый за кражи 24-летний мужчина.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.