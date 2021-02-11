Полиция проводит обыск в акционерном обществе "Харьковоблэнерго"

Обыски проводятся на основании постановлений следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятия и завладения средствами АО «Харьковоблэнерго».
11 февраля следователи ГУНП в Харьковской области по оперативным сопровождением УСР в Харьковской области ДВР НПУ проводят ряд обысков в служебных помещениях АО «Харьковоблэнерго», ряда юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества.
Досудебное расследование открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Следственные действия проводятся со строгим соблюдением требований Уголовного процессуального законодательства без ограничения работы и профессиональной деятельности предприятий.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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