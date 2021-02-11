11.02.2021 12:45

Полиция проводит обыск в акционерном обществе "Харьковоблэнерго"

Обыски проводятся на основании постановлений следственного судьи в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами предприятия и завладения средствами АО «Харьковоблэнерго».

11 февраля следователи ГУНП в Харьковской области по оперативным сопровождением УСР в Харьковской области ДВР НПУ проводят ряд обысков в служебных помещениях АО «Харьковоблэнерго», ряда юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества.



Досудебное расследование открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.



Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Следственные действия проводятся со строгим соблюдением требований Уголовного процессуального законодательства без ограничения работы и профессиональной деятельности предприятий.