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10.02.2021  12:45   

Группу сутенеров из комитета защиты прав человека раскрыли и арестовали в Харькове (ФОТО)

В состав преступной группировки входили шесть мужчин. Следователи сообщили о подозрении в совершении преступления всем участникам группы.

О действиях группы стало известно еще в сентябре 2020 года в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Шесть человек занимались сутенерством по отношению к женщинам, которые занимались проституцией в Московском районе Харькова. Как выяснилось, злоумышленники входят в состав общественной организации «Международный комитет защиты прав человека».

Также полицейские установили, что организовал незаконную деятельность 29-летний житель Харькова. 28-летний соучастник обеспечивал правовую защиту женщин от правоохранительных органов. Четверо других мужчин в возрасте от 20 до 35 лет работали посменно и обеспечивали охрану «проституток», организацию транспорта для их перемещения к клиентам с целью предоставления сексуальных услуг. Также полицейские установили 12 женщин, которые занимались проституцией.



В январе 2021 года следователи отдела следственного управления совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержали участников преступной группы.

Следователи провели обыски по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Во время обысков изъяты деньги, полученные от преступной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы, личные записи.



В настоящее время сообщено о подозрении в совершении преступления всех участников преступной группы. Пяти мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному подозреваемому - круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  проституция, сутенерство, полиция, харьоков
 
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