Группу сутенеров из комитета защиты прав человека раскрыли и арестовали в Харькове (ФОТО)

В состав преступной группировки входили шесть мужчин. Следователи сообщили о подозрении в совершении преступления всем участникам группы.
О действиях группы стало известно еще в сентябре 2020 года в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.
Шесть человек занимались сутенерством по отношению к женщинам, которые занимались проституцией в Московском районе Харькова. Как выяснилось, злоумышленники входят в состав общественной организации «Международный комитет защиты прав человека».
Также полицейские установили, что организовал незаконную деятельность 29-летний житель Харькова. 28-летний соучастник обеспечивал правовую защиту женщин от правоохранительных органов. Четверо других мужчин в возрасте от 20 до 35 лет работали посменно и обеспечивали охрану «проституток», организацию транспорта для их перемещения к клиентам с целью предоставления сексуальных услуг. Также полицейские установили 12 женщин, которые занимались проституцией.
В январе 2021 года следователи отдела следственного управления совместно с сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры задержали участников преступной группы.
Следователи провели обыски по местам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Во время обысков изъяты деньги, полученные от преступной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны, газовый баллончик, травматические пистолеты с резиновыми пулями, документы, личные записи.
В настоящее время сообщено о подозрении в совершении преступления всех участников преступной группы. Пяти мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному подозреваемому - круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
влажность:
давление:
ветер: