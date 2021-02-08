08.02.2021 16:48

Требуя 500 тысяч сожгли на 2 миллиона: налетчики пойманы (ФОТО)

На Харьковщине трем фигурантам сообщили о подозрении в вымогательстве и поджоге имущества.

Как сообщает ГУ Нацполиции, разоблачена деятельность преступной группы, в которую входило трое жителей Купянского района Харьковщины – двое 36-летних мужчин и женщина 32-х лет.

Фигуранты требовали 500 000 грн у главы фермерского хозяйства, угрожая повредить имущество.

Злоумышленники добились своей цели, подожгла хозяйственные постройки потерпевшей.

Такие действия повлекли более 2 миллионов гривен убытков – сумма подтверждается рядом проведенных экспертиз.

После поджога, потерпевшая передала полмиллиона гривен одному из фигурантов, оставив их вблизи железнодорожного моста.

В ходе санкционированных обысков по местам проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли доказательства их причастности к противоправным действиям.

Сейчас всем троим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 189 (вымогательство), ч.2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Один из злоумышленников уже находится в СИЗО – туда он попал в августе прошлого года, как фигурант другого уголовного производства, возбужденного по факту вымогательства 15 000$ в гражданина. Важно, что и тогда 36-летний злоумышленник угрожал потерпевшему поджогом дома.

Решается вопрос о мере пресечения злоумышленникам.