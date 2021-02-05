05.02.2021 11:52

Искали в Молдове, нашли в Гоптовке: обвиняемого в хулиганстве задержали на границе

Разыскиваемого в Молдове иностранца обнаружили на границе с РФ.

Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского пограничного отряда обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.



Гражданин Молдовы направлялся в Украину пешком. Во время проверки документов пограничники установили, что иностранного гражданина разыскивают правоохранители Молдовы по подозрению в хулиганстве. В международном розыске иностранец находился с 2015 года.



Об обнаружении лица, находящегося в международном розыске, пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола. Для принятия дальнейшего правового решения иностранца передано сотрудникам Национальной полиции.