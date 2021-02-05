Искали в Молдове, нашли в Гоптовке: обвиняемого в хулиганстве задержали на границе

Разыскиваемого в Молдове иностранца обнаружили на границе с РФ.
Вчера в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского пограничного отряда обнаружили иностранца, который находился в международном розыске.
Гражданин Молдовы направлялся в Украину пешком. Во время проверки документов пограничники установили, что иностранного гражданина разыскивают правоохранители Молдовы по подозрению в хулиганстве. В международном розыске иностранец находился с 2015 года.
Об обнаружении лица, находящегося в международном розыске, пограничники сообщили в Укрбюро Интерпола. Для принятия дальнейшего правового решения иностранца передано сотрудникам Национальной полиции.
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