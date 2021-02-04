04.02.2021 12:04

Кинулась под поезд и лишилась головы. Полиция устанавливает личность самоубийцы (ФОТО)

В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей.

По сообщению правоохранителей, 3 февраля около 23:20 в селе Васищево электропоезд сообщением «Ужгород - Лисичанск», под управлением 38-летнего машиниста, совершил наезд на женщину возрастом около 35-40 лет. Предварительно установлено, что неизвестная внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

Машинист применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. Движение поезда останавливался на 1 час 45 минут.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливаются.