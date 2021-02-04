Главная Новости Криминал и происшествия Кинулась под поезд и лишилась головы. Полиция устанавливает личность самоубийцы (ФОТО)
04.02.2021  12:04   

Кинулась под поезд и лишилась головы. Полиция устанавливает личность самоубийцы (ФОТО)

В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшей.

 
По сообщению правоохранителей, 3 февраля около 23:20 в селе Васищево электропоезд сообщением «Ужгород - Лисичанск», под управлением 38-летнего машиниста, совершил наезд на женщину возрастом около 35-40 лет. Предварительно установлено, что неизвестная внезапно выбежала перед поездом и легла головой на рельсы. От полученных травм она погибла на месте происшествия.
 
Машинист применял экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось. Движение поезда останавливался на 1 час 45 минут.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия и личность погибшей устанавливаются.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  самоубийство, васищево, женщина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.01 Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО. Самоубийство пожилой женщины: информация полиции 06.01 Криминал и происшествия ВИДЕО: Полиция рассказала подробности о выпавшем из окна мужчине 16.12 Криминал и происшествия ВИДЕО: Женщина хотела выпрыгнуть из окна из-за анонимных оскорблений на мобильный – Патрульная полиция
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 