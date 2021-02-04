Заведующая детсадом выписывала себе двойную зарплату

Общая сумма ущерба составляет более 50 тысяч гривен.
Досудебным расследованием установлено, что с июля 2019 года заведующая одного из дошкольных учебных заведений Балаклеского района вносила в табели учета заведомо ложные сведения об отработанном рабочем времени сотрудников, которые не выполняли соответствующие обязанности. Таким образом, должностное лицо получало двойную заработную плату, подписывая сфабрикованы табели учета использования рабочего времени.
Следователи совместно с работниками Управления Службы безопасности Украины во процессуальным руководством Балаклейского отдела Лозовской местной прокуратуры сообщили женщине о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.
Согласно санкциям статей заведующей грозит до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Досудебное расследование продолжается.
Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью мелкий дождь, который должен закончиться к утру. Днем он возобновится с большей силой. На дорогах местами гололед.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
влажность:
давление:
ветер: