03.02.2021 19:59

Украла четверть миллиона: менеджер под подозрением

Сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления менеджеру одного из харьковских предприятий.

По данным следствия, подозреваемый, будучи материально-ответственным и должностным лицом должна была получать на фирме наличные средства в кассе при покупке товарно-материальных ценностей, а также организовывать и контролировать поставки материальных ресурсов согласно предусмотренным в договорах сроками и тому подобное.

При исполнении должностных обязанностей подозреваемая получила денежные средства для внесения в кассу предприятия-поставщика в качестве оплаты за приобретение продукции в общей сумме более 250 000 гривен, после чего присвоила эти средства.

Своими умышленными действиями подозреваемая совершила уголовное преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.

В настоящее время досудебное расследование в производстве продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой лицу.

Досудебное расследование проводят следователи Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.