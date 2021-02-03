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03.02.2021  19:59   

Украла четверть миллиона: менеджер под подозрением

Сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления менеджеру одного из харьковских предприятий.

По данным следствия, подозреваемый, будучи материально-ответственным и должностным лицом должна была получать на фирме наличные средства в кассе при покупке товарно-материальных ценностей, а также организовывать и контролировать поставки материальных ресурсов согласно предусмотренным в договорах сроками и тому подобное.
 
При исполнении должностных обязанностей подозреваемая получила денежные средства для внесения в кассу предприятия-поставщика в качестве оплаты за приобретение продукции в общей сумме более 250 000 гривен, после чего присвоила эти средства.
 
Своими умышленными действиями подозреваемая совершила уголовное преступление, предусмотренное ч. 4 ст.  191 УК Украины, а именно присвоение чужого имущества, которое было вверено лицу путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.
 
В настоящее время досудебное расследование в производстве продолжается.  Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой лицу.
 
Досудебное расследование проводят следователи Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  кража, воровство, харьков
 
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