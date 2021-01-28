28.01.2021 11:18

20 тыс долл США за закрытие уголовного производства - задержан подполковник налоговой милиции Харьковщины

Следователи ГБР задержали работника оперативного управления ГУ ГФС Украины в Харьковской области и гражданское лицо за получение ими неправомерной выгоды.

В пресс-службе ГБР сообщили , что работник ГФС требовал у местного предпринимателя 20 000 долларов США за закрытие уголовного производства, связанного с присвоением средств при осуществлении предпринимательской деятельности.

27 января 2020 года, по требованию фискала, предприниматель передал указанную сумму посреднику. После чего оба фигуранта были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся обыски по месту работы и жительства правоохранителя и его сообщника. Решается вопрос сообщение им о подозрении и применения мер.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.