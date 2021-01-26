Женщина без загранпаспорта отправилась полями к матери в Россию

На Харьковщине задержали женщину которая хотела незаконно попасть в Россию.
25 января пограничный наряд отдела Дергачи Харьковского отряда во время патрулирования заметил вблизи украинско-российской границы женщину, которая направлялась в сторону границы.
Пограничники задержали нарушительницу. Женщина оказалась 43-летней жительницей Лозовой.
Из объяснений гражданки она шла к матери, а пересечь границу в установленном порядке имела возможности, так как отсутствует загранпаспорт.
Нарушительницу доставили в пограничное подразделение для установления всех деталей правонарушения и составления административных материалов по ст. 204 - 1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшую ее судьбу решит суд
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