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26.01.2021  11:18   

Женщина без загранпаспорта отправилась полями к матери в Россию

На Харьковщине задержали женщину которая хотела незаконно попасть в Россию.

25 января пограничный наряд отдела Дергачи Харьковского отряда во время патрулирования заметил вблизи украинско-российской границы женщину, которая направлялась в сторону границы.

Пограничники задержали нарушительницу. Женщина оказалась 43-летней жительницей Лозовой.

Из объяснений гражданки она шла к матери, а пересечь границу в установленном порядке имела возможности, так как отсутствует загранпаспорт.

Нарушительницу доставили в пограничное подразделение для установления всех деталей правонарушения и составления административных материалов по ст. 204 - 1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшую ее судьбу решит суд

Источник:   Восточное региональное Управление ГПСУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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