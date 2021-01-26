26.01.2021 11:18

Женщина без загранпаспорта отправилась полями к матери в Россию

На Харьковщине задержали женщину которая хотела незаконно попасть в Россию.

25 января пограничный наряд отдела Дергачи Харьковского отряда во время патрулирования заметил вблизи украинско-российской границы женщину, которая направлялась в сторону границы.



Пограничники задержали нарушительницу. Женщина оказалась 43-летней жительницей Лозовой.



Из объяснений гражданки она шла к матери, а пересечь границу в установленном порядке имела возможности, так как отсутствует загранпаспорт.



Нарушительницу доставили в пограничное подразделение для установления всех деталей правонарушения и составления административных материалов по ст. 204 - 1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшую ее судьбу решит суд