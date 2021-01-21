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21.01.2021  15:19   

Залез в квартиру, полную копов: серийный вор пойман на горячем (ФОТО)

Полицейские Харькова разоблачили повадившегося "ходить в гости" вора.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 января 2021 года в Харьковское райоуправления полиции №1 поступило сообщение из службы 102 в том, что в квартире многоэтажки по улице Продольный 35-летний владелец дома обнаружил, что у него пропал телевизор и мясорубка.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции установили, что к совершению преступлений может быть причастен 36-летний ранее неоднократно судимый житель Харькова, який имеет неснятую и непогашенную судимость за воровство.
 
20 января 2021 года в 14:15 в полицию вновь поступило сообщение от потерпевшего, який заявил, что из квартиры пропала стиральная машина.  По адресу выехали следственно-оперативная группа районной милиции. 
 
Во время документирования преступления сотрудники полиции услышали, как в дверном замке кто-то ковыряется.  Как оказалось, Злоумышленник в третий раз решил наведаться в дом, на этот раз - за пылесосом.  Сотрудники полиции задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса.
 
Во время досудебного расследования следователи выяснили, что владелец квартиры время от времени наведывался в дом, поскольку в нем последнее время никто не жил. 
 
Впервые Злоумышленник проник в жилище заявителя 14 января и похитил из квартиры мясорубку, телевизор и ключи от квартиры.  20 января около 13:00 он вновь пришел к этому же помещение, откуда вынеся стиральную машинку и вывез ее в грузовом такси.  Мужчина успел сдать похищенной в ломбард, после чего вернулся на место преступления за пылесосом, где был задержан полицейскими.
 
Также полицейские устанавливают причастности правонарушителя к 10 эпизодов Аналогичных преступлений на территории Киевского района.
 
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.  185 (кража) уголовного кодекса Украины.  Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.  В настоящее время мужчине сообщений в подозрение в совершении преступления, решается вопрос о избрании ему меры пресечения.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража, харьков
 
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