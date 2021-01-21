Под Харьковом ограбили женщину возле банка

21-летний мужчина на улице напал на потерпевшую и выхватил из ее рук сумку с личными вещами и деньгами в сумме 113 000 российских рублей и более 2 тысяч гривен.
20 января в 17:15 в Купянский райотдел полиции поступило сообщение от сотрудника службы охраны одного из отделений местного банка. Он заявил, что клиента их банка ограбили.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. За совершение преступления полицейские оперативно задержали 21-летнего жителя села Ковшаровка. Установлено, что у отделения банка молодой выхватил сумку с личными вещами, документами и деньгами в 54-летней жительницы Купянского района.
Вещественные доказательства изъяты.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.
Досудебное расследование продолжается.
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Резкая волна потепления: от -27°С (местами по области) ночью температура к концу суток стремится к нулю. Утром туман, видимость 200-500 м, изморозь. Днем небольшой снег.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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