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21.01.2021  12:35   

Под Харьковом ограбили женщину возле банка

21-летний мужчина на улице напал на потерпевшую и выхватил из ее рук сумку с личными вещами и деньгами в сумме 113 000 российских рублей и более 2 тысяч гривен.



20 января в 17:15 в Купянский райотдел полиции поступило сообщение от сотрудника службы охраны одного из отделений местного банка. Он заявил, что клиента их банка ограбили.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. За совершение преступления полицейские оперативно задержали 21-летнего жителя села Ковшаровка. Установлено, что у отделения банка молодой выхватил сумку с личными вещами, документами и деньгами в 54-летней жительницы Купянского района.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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