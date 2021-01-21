21.01.2021 12:35

Под Харьковом ограбили женщину возле банка

21-летний мужчина на улице напал на потерпевшую и выхватил из ее рук сумку с личными вещами и деньгами в сумме 113 000 российских рублей и более 2 тысяч гривен.





20 января в 17:15 в Купянский райотдел полиции поступило сообщение от сотрудника службы охраны одного из отделений местного банка. Он заявил, что клиента их банка ограбили.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. За совершение преступления полицейские оперативно задержали 21-летнего жителя села Ковшаровка. Установлено, что у отделения банка молодой выхватил сумку с личными вещами, документами и деньгами в 54-летней жительницы Купянского района.



Вещественные доказательства изъяты.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.



Досудебное расследование продолжается.