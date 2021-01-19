Главная Новости Криминал и происшествия Нападал на женщин с ножом. Чугуевскому рецидивисту грозит 7 лет лишения свободы
19.01.2021  14:16   

Нападал на женщин с ножом. Чугуевскому рецидивисту грозит 7 лет лишения свободы

Злоумышленник, угрожая ножом отбирал у пострадавших ценные вещи. Как выяснилось, 43-летний фигурант уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления.

 
Вечером 5 января правоохранителям поступило сообщение о том, что в Чугуеве по улице Крепостной спуск мужчина, угрожая ножом, выхватил из рук женщины сумку. Неизвестный забрал у заявительницы личные вией, телефон, документы, банковские карты и деньги.
 
16 января по улице Музейная человек зашел в лифт с 26-летней женщиной. После закрытия дверей он остановил лифт и стал угрожать ножом. Злоумышленник отобрал у потерпевшей 700 гривен.
 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили оперативную информацию, что к разбойным нападениям может быть причастен 43-летний житель Чугуевского района. 
 
Уже 18 января данное лицо было задержано.
 
В ходе следствия полицейские выяснили, что задержанный гражданин причастен к совершению двух грабежей в городе Харькове.
 
 
9 декабря 2020 на улице Валентиновской он отобрал у женщины сумку с вещами, золотой цепочкой с ладанкой, кольцом и 200 гривнами. На следующий день злоумышленник напал на женщину на проспекте Гагарина. Он зашел с ней в лифт и начал требовать деньги. Злоумышленник отобрал у потерпевшей кошелек, в котором были 500 гривен и банковские карты.
 
По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
 
Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Харькова и области.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  рецидивист, грабеж, полиция, харьков
 
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