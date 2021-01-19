19.01.2021 14:16

Нападал на женщин с ножом. Чугуевскому рецидивисту грозит 7 лет лишения свободы

Злоумышленник, угрожая ножом отбирал у пострадавших ценные вещи. Как выяснилось, 43-летний фигурант уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичные преступления.

Вечером 5 января правоохранителям поступило сообщение о том, что в Чугуеве по улице Крепостной спуск мужчина, угрожая ножом, выхватил из рук женщины сумку. Неизвестный забрал у заявительницы личные вией, телефон, документы, банковские карты и деньги.

16 января по улице Музейная человек зашел в лифт с 26-летней женщиной. После закрытия дверей он остановил лифт и стал угрожать ножом. Злоумышленник отобрал у потерпевшей 700 гривен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили оперативную информацию, что к разбойным нападениям может быть причастен 43-летний житель Чугуевского района.

Уже 18 января данное лицо было задержано.

В ходе следствия полицейские выяснили, что задержанный гражданин причастен к совершению двух грабежей в городе Харькове.

9 декабря 2020 на улице Валентиновской он отобрал у женщины сумку с вещами, золотой цепочкой с ладанкой, кольцом и 200 гривнами. На следующий день злоумышленник напал на женщину на проспекте Гагарина. Он зашел с ней в лифт и начал требовать деньги. Злоумышленник отобрал у потерпевшей кошелек, в котором были 500 гривен и банковские карты.

По указанным фактам следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Сейчас полиция проверяет задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории города Харькова и области.