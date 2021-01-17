17.01.2021 11:22

Угрожал взорвать магистральный газопровод. В Харькове задержан псевдоминер

Человек находится на учете у врача-психиатра и злоупотребляет алкоголем.

16 января 2021 в 22:15 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что неизвестный позвонила диспетчеру службы 101 и заявила, что взорвет газопровод, ведущий в Харьков.

В ходе проверки информации сотрудники полиции установили, что к звонку может быть причастен 49-летний харьковчанин.

Работники следственно-оперативной группы, выехавшие по адресу проживания гражданина, выяснили, что он находится в неадекватном состоянии. Его соседи подтвердили, что мужчина страдает псхическими расстройствами и регулярно употребляет спиртные напитки.

В настоящее время решается вопрос о госпитализации 49-летнего гражданина в медицинское учреждение.