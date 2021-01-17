Главная Новости Криминал и происшествия Угрожал взорвать магистральный газопровод. В Харькове задержан псевдоминер
17.01.2021  11:22   

Угрожал взорвать магистральный газопровод. В Харькове задержан псевдоминер

Человек находится на учете у врача-психиатра и злоупотребляет алкоголем.

 
16 января 2021 в 22:15 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что неизвестный позвонила диспетчеру службы 101 и заявила, что взорвет газопровод, ведущий в Харьков.
 
В ходе проверки информации сотрудники полиции установили, что к звонку может быть причастен 49-летний харьковчанин.
 
 
Работники следственно-оперативной группы, выехавшие по адресу проживания гражданина, выяснили, что он находится в неадекватном состоянии. Его соседи подтвердили, что мужчина страдает псхическими расстройствами и регулярно употребляет спиртные напитки.
 
В настоящее время решается вопрос о госпитализации 49-летнего гражданина в медицинское учреждение.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  минер, полиция, харьков, газопровод
 
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