Главная Новости Власть ВР поддержала ужесточение уголовной ответственности для «минеров» объектов критической инфраструктуры (УНН)
04.11.2020  13:59   

ВР поддержала ужесточение уголовной ответственности для «минеров» объектов критической инфраструктуры (УНН)

Парламентарии приняли за основу законопроект об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.


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Соответствующее решение поддержали 235 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"В Украине есть очень большая проблема с тем, что некоторые граждане позволяют себе звонить и сообщать в органы внутренних дел о фальшивых заминированиях. Раздаются заявления по телефонам о минировании вокзалов, станций метрополитена, аэровокзалов... Мы предлагаем, если какой-то человек звонит и минирует вокзал или метро или другой объект критической инфраструктуры, то за это должно быть от 4 до 8 лет лишения свободы", - сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Законопроект №3911 устанавливает усиленную уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. В частности, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры или объекты или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти или учреждения здравоохранения и образования, такие действия будут караться лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник:   УНН
 Тэги:  взрывотехники, харьков, разминирование, снаряд, мины
 
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