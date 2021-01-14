В подвале частного дома нашли тело хозяина

45-летний мужчина погиб во время пожара.
13 января в 16:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме села Хроли.
На тушение выехало одно отделение пожарно-спасательной службы. На момент прибытия пожарных в подвале горели домашние вещи на площади 2 кв.м.
На месте пожара было обнаружено тело владельца квартиры, мужчина 1975 года рождения.
В 16:55 пожар был локализован, а в 17:25 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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