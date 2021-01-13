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13.01.2021  08:19   

Мужчина пытался угнать автомобиль, чтобы вывезти украденное

Полицейские Харьковщины разоблачили мужчину в незаконном завладении автомобилем и краже имущества.

Автомобилем злоумышленник планировал вывезти в Харьков похищенные бензопилу и электросварочный аппарат для продажи.

Ночью 11 января по полиции поступило сообщение от 33-летнего жителя Богодуховского района.

Он рассказал, что неизвестный завладел его автомобилем «ВАЗ». Но увидев владельца, который смотрел на него через окно, злоумышленник покинул машину и скрылся.

В ходе розыскных мероприятий полицейские Богодуховского районного отдела полиции оперативно задержали мужчину, причастного к преступлениям.

Ранее судимый 37-летний житель района угнал авто, а также бензопилу и электросварочный аппарат из сарая заявителя.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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