Мужчина пытался угнать автомобиль, чтобы вывезти украденное

Полицейские Харьковщины разоблачили мужчину в незаконном завладении автомобилем и краже имущества.
Автомобилем злоумышленник планировал вывезти в Харьков похищенные бензопилу и электросварочный аппарат для продажи.
Ночью 11 января по полиции поступило сообщение от 33-летнего жителя Богодуховского района.
Он рассказал, что неизвестный завладел его автомобилем «ВАЗ». Но увидев владельца, который смотрел на него через окно, злоумышленник покинул машину и скрылся.
В ходе розыскных мероприятий полицейские Богодуховского районного отдела полиции оперативно задержали мужчину, причастного к преступлениям.
Ранее судимый 37-летний житель района угнал авто, а также бензопилу и электросварочный аппарат из сарая заявителя.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
День крайностейПрислушивайтесь к своей интуиции и к своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
После 1918 года, когда Украина перешла на юлианский календарь, возникла традиция в ночь с 13 на 14 января снова встречать Новый год.
влажность:
давление:
ветер: