13.01.2021 08:19

Мужчина пытался угнать автомобиль, чтобы вывезти украденное

Полицейские Харьковщины разоблачили мужчину в незаконном завладении автомобилем и краже имущества.

Автомобилем злоумышленник планировал вывезти в Харьков похищенные бензопилу и электросварочный аппарат для продажи.



Ночью 11 января по полиции поступило сообщение от 33-летнего жителя Богодуховского района.



Он рассказал, что неизвестный завладел его автомобилем «ВАЗ». Но увидев владельца, который смотрел на него через окно, злоумышленник покинул машину и скрылся.



В ходе розыскных мероприятий полицейские Богодуховского районного отдела полиции оперативно задержали мужчину, причастного к преступлениям.



Ранее судимый 37-летний житель района угнал авто, а также бензопилу и электросварочный аппарат из сарая заявителя.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.