30.12.2020 19:49

Нажился на реконструкции школы: чиновник - под подозрением

Бывшему чиновнику районной государственной администрации сообщено о подозрении.

Под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры сообщено о подозрении бывшему чиновнику Золочевской райгосадминистрации по факту растраты чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пієв, досудебным расследованием установлено, что осенью 2018 года между Золочевской райгосадминистрацией и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор подряда по осуществлению реконструкции Золочевской музыкальной школы.

Директор ООО, достоверно зная, что объем фактически выполненных работ не соответствует условиям заключенных договоров, составил и выдал заведомо неправдивые официальные документы. В актах приема он завысил объемы выполненных работ.

Чиновник РГА, в свою очередь, подписал указанный документ, на основании чего на счет ООО перечислены бюджетные средства. Сумма убытков, нанесенных государству, составляет свыше 600 тыс. грн.

Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Золочевского Дергачевского ОП ОП ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Нацполіції Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, согласно ст.62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.