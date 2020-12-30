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30.12.2020  18:21   

Черные лесорубы: государству будут компенсированы 7 миллионов убытков

Суд удовлетворил иск прокуратуры в взыскания в бюджет более 7 млн ​​грн убытков, причиненных незаконной вырубкой деревьев.

По инициативе прокурора решением хозяйственного суда Харьковской области удовлетворено исковое заявление в взыскания в доход государства свыше 7 млн ​​грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.
 
В ходе проверки одного из гослесхозов гос экологической инспекцией в Харьковской области обнаружено самовольную вырубка деревьев.  Установлено, что вопреки положениям действующего законодательства по охране лесов (в том числе Лесного кодекса, законов Украины «Об охране окружающей природной среды», «О растительном мире») в течение 2019 года лесхоза без соответствующих на то разрешений и правовых оснований вырублено свыше 750 сироростучих  деревьев.  Сумма нанесенного ущерба составляет свыше 7 млн ​​грн.
 
Это и стало основанием для направления Харьковской местной прокуратурой № 1 соответствующего иска в суд с целью защиты интересов государства путем материальной компенсации нанесенного ущерба.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  черные лесорубы, незаконная вырубка, харьков
 
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