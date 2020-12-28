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28.12.2020  19:11   

ВИДЕО, ФОТО: Неадекват напал на трамвай: разбито лобовое стекло - Обновлено, Соцсети

Об инциденте сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, на проспекте Тракторостроителей - происшествие с неадеватным персонажем.

Пьяный тип  напал на 26 трамвай, разбил лобовое стекло.

Копы скрутили и увезли дебошира.

 

Тэги:  нападение, дебошир, харьков, хулиган, неадекват
 
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